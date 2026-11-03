США выступят посредником на переговорах РФ и Украины 10–11 ноября в Абу-Даби
Американские власти выступят посредником на переговорах России и Украины 10–11 ноября, которые пройдут в Абу-Даби, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
По его словам, встреча пройдёт на рабочем уровне. Стороны обсудят вопросы безопасности, снижение напряжённости, гуманитарные инициативы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.
Вашингтон намерен развить достигнутый в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге прогресс, а также приблизить заключение всеобъемлющего мирного соглашения, которое обеспечит долгосрочную безопасность будущих поколений.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что конкретная дата возможных трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию с участием России, США и Украины в Абу-Даби станет известна после подтверждения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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