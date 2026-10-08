Великобритания вновь раширила санкции против России

В частности, рестрикции введены в отношении банка «Столичный кредит», компании «Зарубежнефть», «ИНК-Капитал», «Прайм Топ» и «Планета». Помимо российских, в «чёрный» список попали граждане и организации из Канады, Китая, Киргизии и Нидерландов.

Кроме того, британская сторона ввела ограничительные меры против 12 танкеров.

Ранее страны Европейского союза согласовали включение в санкционный список почти 1650 физических и юридических лиц в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

