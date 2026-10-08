Великобритания вновь раширила санкции против России
Лондон включил в список антироссийских санкций ещё 26 физических лиц и компаний. Об этом со ссылкой на британское правительство сообщает RT.
В частности, рестрикции введены в отношении банка «Столичный кредит», компании «Зарубежнефть», «ИНК-Капитал», «Прайм Топ» и «Планета». Помимо российских, в «чёрный» список попали граждане и организации из Канады, Китая, Киргизии и Нидерландов.
Кроме того, британская сторона ввела ограничительные меры против 12 танкеров.
Ранее страны Европейского союза согласовали включение в санкционный список почти 1650 физических и юридических лиц в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Недобросовестных концертных промоутеров призвали законодательно запретить
- Не бесплатные рабы: Что включает в себя понятие «стажировка»
- Майли Сайрус побила женский антирекорд в Billboard
- Мосбиржа планирует предоставить возможность торговать криптовалютой
- Останутся без поддержки? Как изменятся отношения Южной Кореи и Украины
- В Госдуме рассказали, как можно сократить счета за ЖКУ
- Омбудсмен Володарский призвал учителей использовать ИИ
- Клименко назвал главную причину травли в интернете
- Великобритания вновь раширила санкции против России
- Нобелевскую премию по литературе за 2026 год получила канадка Энн Карсон