ЕС утвердит самый большой пакет санкций против России
Европейский союз намерен принять крупнейший с 2022 года пакет санкций против Москвы, заявила в соцсети Х глава европейской дипломатии Кая Каллас.
По ее словам, решение по новым ограничительным мерам планируется утвердить на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза 12 октября. в Люксембурге.
Дипломат отметила, что рестрикции будут направлены, прежде всего против военной промышленности России. «Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого не сделает», – подчеркнула Каллас.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Каллас со старухой Шапокляк - героиней повестей и мультфильмов о Чебурашке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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