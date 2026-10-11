ЕС утвердит самый большой пакет санкций против России

По ее словам, решение по новым ограничительным мерам планируется утвердить на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза 12 октября. в Люксембурге.

Дипломат отметила, что рестрикции будут направлены, прежде всего против военной промышленности России. «Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого не сделает», – подчеркнула Каллас.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Каллас со старухой Шапокляк - героиней повестей и мультфильмов о Чебурашке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

