ЕК хочет включить в 22-й пакет санкции против нефти РФ
Еврокомиссия и дипслужба Европейского союза хотят включить в 22-й пакет антироссийских санкций новые ограничения против нефти РФ, невзирая на европейский энергетический кризис, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы дипслужбы ЕС Каю Каллас.
По ее словам, Евросоюз также намерен ввести ограничения против ряда компаний и организаций в третьих странах. Когда Брюссель рассчитывает принять этот санкционный пакет пока неизвестно. Для этого необходимо добиться единогласного одобрения этих мер странами ЕС.
Ранее стало известно, что Европа и Украина готовят последний пакет санкций против РФ перед президентскими выборами во Франции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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