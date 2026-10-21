ЕК хочет включить в 22-й пакет санкции против нефти РФ

По ее словам, Евросоюз также намерен ввести ограничения против ряда компаний и организаций в третьих странах. Когда Брюссель рассчитывает принять этот санкционный пакет пока неизвестно. Для этого необходимо добиться единогласного одобрения этих мер странами ЕС.

Ранее стало известно, что Европа и Украина готовят последний пакет санкций против РФ перед президентскими выборами во Франции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

