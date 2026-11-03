Эксперт предупредила о мошенничестве перед Днем народного единства
Мошенники рассылают поддельные приглашения на мероприятия перед Днем народного единства. Об этом предупредила специалист департамента киберразведки компании «Бастион» Анастасия Патрушева в беседе с «Лентой.ру».
Как отметила эксперт, злоумышленники в социальных сетях, мессенджерах и смс-сообщениях отправляют анонсы бесплатных экскурсий, концертов и фестивалей. В таких посланиях содержится ссылка на поддельный сайт, с помощью которого злоумышленники могут похитить личные данные. По словам Патрушевой, мошенники пользуются тем, что многие ищут приуроченные к празднику активности.
«Дополнительным триггером становится эффект массовости, когда человека убеждают, что тысячи людей уже успешно участвуют в акции или зарегистрировались на ту или иную активность. Кроме того, злоумышленники могут указывать, что количество мест на мероприятие ограничено», — указала эксперт.
Также мошенники предлагают купить билеты со скидками, поучаствовать в благотворительных сборах и получить государственные выплаты. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, не следует вводить на подозрительных сайтах личные, платежные данные, коды из сообщений. Кроме того, необходимо включать двухфакторную аутентификацию и проверять информацию о сборах или выплатах в официальных источниках.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что мошенники работают по проверенным скриптам и отработанным схемам психологического воздействия.
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