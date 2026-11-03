МВД: Убежища в России попросили 25 граждан США, Канады и Британии

Число обращений граждан США, Канады, Великобритании за предоставлением убежища в России по итогам девяти месяцев превысило 20. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

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Отмечается, что с начала года заявления подали 11 американцев, восемь канадцев и шесть британцев.

По данным МВД, граждане указанных государств не обращались с ходатайствами о признании беженцами в РФ. Таких обращений не зарегистрировано в статистике за январь-сентябрь, все 25 заявлений касались временного убежища.

Ранее стало известно, что граждане Украины возглавили список иностранцев, просивших убежище в РФ в первом полугодии, всего они подали 1386 заявлений, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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