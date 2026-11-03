МВД: Убежища в России попросили 25 граждан США, Канады и Британии

Отмечается, что с начала года заявления подали 11 американцев, восемь канадцев и шесть британцев.

По данным МВД, граждане указанных государств не обращались с ходатайствами о признании беженцами в РФ. Таких обращений не зарегистрировано в статистике за январь-сентябрь, все 25 заявлений касались временного убежища.

Ранее стало известно, что граждане Украины возглавили список иностранцев, просивших убежище в РФ в первом полугодии, всего они подали 1386 заявлений, пишет 360.ru.

