Взятки на 26 млн: Главу Славянского района Кубани заключили под стражу

Он обвиняется в получении взятки на сумму более 26 млн рублей. Деньги от директора частной похоронной конторы поступали через посредников. За взятку чиновник должен был обеспечить похоронное бюро монопольным правом на захоронения на кладбище под видом договоров на благоустройство.

Суд учел, что чиновник обладает авторитетом среди сотрудников администрации, которые могут быть свидетелями по уголовному делу.

Ранее россиянам объяснили рост цен на ритуальные услуги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

