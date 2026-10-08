В ЕС согласовали крупнейшее расширение российского санкционного списка

Большинство из них связаны с военно-промышленным комплексом. Среди них также значатся 77 депутатов, баллотировавшихся на недавних выборах в Госдуму.

Данные санкции, которые предложила Европейская служба внешних связей, станут крупнейшими по количеству новых фигурантов - 1569 российских лиц (743 физических и 826 юридических).

Ранее еврокомиссар признал усталость ЕС от антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

