В ЕС согласовали крупнейшее расширение российского санкционного списка
Страны Европейского союза согласовали включение в санкционный список почти 1650 физических и юридических лиц в России, сообщает Reuters.
Большинство из них связаны с военно-промышленным комплексом. Среди них также значатся 77 депутатов, баллотировавшихся на недавних выборах в Госдуму.
Данные санкции, которые предложила Европейская служба внешних связей, станут крупнейшими по количеству новых фигурантов - 1569 российских лиц (743 физических и 826 юридических).
Ранее еврокомиссар признал усталость ЕС от антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Немецкая группа Metro сама обратилась к властям РФ для перевода ее под временное управление
- В Киеве произошел масштабный блэкаут
- В ЕС согласовали крупнейшее расширение российского санкционного списка
- Из аптек исчез самый популярный препарат от тревожности
- Швеи в России стали зарабатывать 140 тысяч рублей
- Онищенко: Женщины могут рожать до 60 лет, а мужчины могут стать отцами до 90
- ВЦИОМ: Россияне мечтают о спокойной и безопасной жизни
- Тарифы на ЖКХ разогнали инфляцию в России
- Главный Дед Мороз страны из Великого Устюга просит 250 тысяч за час выступления
- День рождения: В крупных городах транслируются крылатые выражения Путина