В ЕС согласовали крупнейшее расширение российского санкционного списка

Страны Европейского союза согласовали включение в санкционный список почти 1650 физических и юридических лиц в России, сообщает Reuters.

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Большинство из них связаны с военно-промышленным комплексом. Среди них также значатся 77 депутатов, баллотировавшихся на недавних выборах в Госдуму.

Данные санкции, которые предложила Европейская служба внешних связей, станут крупнейшими по количеству новых фигурантов - 1569 российских лиц (743 физических и 826 юридических).

Ранее еврокомиссар признал усталость ЕС от антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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