Украина ввела санкции против 19 россиян и 10 компаний РФ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вводе санкций против 10 российских компаний и 19 связанных с ними россиян. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно документу, рестрикции введены в отношении лиц и организаций, «привлеченных к созданию спутниковой системы связи «Рассвет». В частности, это «Бюро 1440», «Лабс 1440» и «ФАБ Рассвет».
Также в перечень попало предприятие «Аэрокосмические приборы» из Белоруссии.
Кроме того, санкции введены против 39 судов.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон ищет баланс в вопросе антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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