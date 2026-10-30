Украина ввела санкции против 19 россиян и 10 компаний РФ

Согласно документу, рестрикции введены в отношении лиц и организаций, «привлеченных к созданию спутниковой системы связи «Рассвет». В частности, это «Бюро 1440», «Лабс 1440» и «ФАБ Рассвет».

Также в перечень попало предприятие «Аэрокосмические приборы» из Белоруссии.

Кроме того, санкции введены против 39 судов.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон ищет баланс в вопросе антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».