В США при крушении самолета погиб мультимиллионер Робинсон
Предприниматель в сфере технологий, мультимиллионер Адам Робинсон погиб вместе с семьей в результате крушения самолета Learjet 60 в американском штате Флорида. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на брата бизнесмена.
Ранее стало известно, что в округе Палм-Бич разбился бизнес-джет, напоминает 360.ru. На борту находились девять человек, все они погибли.
«Жертвами ужасающей катастрофы стали 44-летний... Адам Робинсон, его жена Хелен Шарп», - отмечает издание.
Кроме того, погибли дети пары - четырехлетняя Эмма и двухлетний Чарли.
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