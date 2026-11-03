В США при крушении самолета погиб мультимиллионер Робинсон

Предприниматель в сфере технологий, мультимиллионер Адам Робинсон погиб вместе с семьей в результате крушения самолета Learjet 60 в американском штате Флорида. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на брата бизнесмена.

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Ранее стало известно, что в округе Палм-Бич разбился бизнес-джет, напоминает 360.ru. На борту находились девять человек, все они погибли.

«Жертвами ужасающей катастрофы стали 44-летний... Адам Робинсон, его жена Хелен Шарп», - отмечает издание.

Кроме того, погибли дети пары - четырехлетняя Эмма и двухлетний Чарли.

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ФОТО: AP / ТАСС
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