В России назвали иллюзией возможность снятия с РФПИ санкций США

США не отменят санкции, введённые в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

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Он отметил, что подобных действий не допустят противники президента США Дональда Трампа. При этом, по словам эксперта, со стороны американского лидера не видно особого желания снять ограничения.

«Не только демократы, но и республиканцы выступают против снятия санкций с России... давайте без иллюзий по этому на этот счёт», — заключил политолог.

Ранее зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев допустил, что страны Запада вряд ли полностью откажутся от санкций в отношении России, считает, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

