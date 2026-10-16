Дмитриев: В Вашингтоне растет понимание, что санкции вредят самим США

«Они сами загнали себя в ситуацию, что они пытаются найти варианты, как их снимать», - сказал он в кулуарах международного форума «Российская энергетическая неделя».

Дмитриев добавил, что Москва находится на постоянной связи не только с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, но с Министерством финансов США.

Ранее Дмитриев заявил, что критика дизельной сделки между Россией и США европейскими чиновниками является поразительным лицемерием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

