Дмитриев: В Вашингтоне растет понимание, что санкции вредят самим США

Американцы всё больше понимают, что санкционная политика вредит самим США. Как пишет RT, об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Дмитриев призвал начать строить тоннель между РФ и США

«Они сами загнали себя в ситуацию, что они пытаются найти варианты, как их снимать», - сказал он в кулуарах международного форума «Российская энергетическая неделя».

Дмитриев добавил, что Москва находится на постоянной связи не только с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, но с Министерством финансов США.

Ранее Дмитриев заявил, что критика дизельной сделки между Россией и США европейскими чиновниками является поразительным лицемерием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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