Дмитриев: В Вашингтоне растет понимание, что санкции вредят самим США
Американцы всё больше понимают, что санкционная политика вредит самим США. Как пишет RT, об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Они сами загнали себя в ситуацию, что они пытаются найти варианты, как их снимать», - сказал он в кулуарах международного форума «Российская энергетическая неделя».
Дмитриев добавил, что Москва находится на постоянной связи не только с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, но с Министерством финансов США.
Ранее Дмитриев заявил, что критика дизельной сделки между Россией и США европейскими чиновниками является поразительным лицемерием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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