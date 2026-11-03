Матвиенко назвала Россию и Китай лидерами нового миропорядка

Россия и Китая - лидеры нового миропорядка. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

Путин назвал Китай центром развития

Председатель верхней палаты российского парламента выступила перед студентами и педагогами Шэньсийского педагогического университета в Сиане.

Как отметила Матвиенко, РФ и КНР являются ключевыми драйверами в построении многополярного и справедливого мироустройства, пишет RT. Также спикер Совфеда указала, что стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина основано на взаимном уважении.

Между тем председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необратимости формирования многополярного мира.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКитайВалентина Матвиенко

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