Матвиенко назвала Россию и Китай лидерами нового миропорядка

Председатель верхней палаты российского парламента выступила перед студентами и педагогами Шэньсийского педагогического университета в Сиане.

Как отметила Матвиенко, РФ и КНР являются ключевыми драйверами в построении многополярного и справедливого мироустройства, пишет RT. Также спикер Совфеда указала, что стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина основано на взаимном уважении.

Между тем председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необратимости формирования многополярного мира.

