Матвиенко назвала Россию и Китай лидерами нового миропорядка
Россия и Китая - лидеры нового миропорядка. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.
Председатель верхней палаты российского парламента выступила перед студентами и педагогами Шэньсийского педагогического университета в Сиане.
Как отметила Матвиенко, РФ и КНР являются ключевыми драйверами в построении многополярного и справедливого мироустройства, пишет RT. Также спикер Совфеда указала, что стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина основано на взаимном уважении.
Между тем председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необратимости формирования многополярного мира.
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