Трамп пообещал защитить Маска в случае расследования со стороны демократов

В качестве прецедента президент США напомнил о решении своего предшественника Джо Байдена выдать превентивное помилование своему сыну Хантеру и нескольким чиновникам для защиты от возможных расследований со стороны администрации Трампа. «Я бы сделал это в случае необходимости», — указал глава Белого дома Трамп, говоря о Маске.

Ранее стало известно, что миллиардер вложил в промежуточные выборы в США более 445 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

