Трамп пообещал защитить Маска в случае расследования со стороны демократов

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что выдал бы превентивное помилование миллиардеру Илону Маску, если демократы одержат победу на промежуточных выборах в Конгресс и начнут против бизнесмена расследование, сообщает Bloomberg.

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В качестве прецедента президент США напомнил о решении своего предшественника Джо Байдена выдать превентивное помилование своему сыну Хантеру и нескольким чиновникам для защиты от возможных расследований со стороны администрации Трампа. «Я бы сделал это в случае необходимости», — указал глава Белого дома Трамп, говоря о Маске.

Ранее стало известно, что миллиардер вложил в промежуточные выборы в США более 445 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
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