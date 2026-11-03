Лукашенко: Трамп удерживает мир от третьей мировой войны

Как отметил белорусский лидер, от американцев зависит многое. Политик обратил внимание, что шаги Трампа поляризуют мир и вызывают обоснованную критику.

«Но, подумайте, ведь Трамп своими действиями, пусть и противоречивыми, по сути, удерживал и удерживает пока мир от третьей мировой войны. Которая может полыхнуть в ядерном формате и от этого за океаном уже не спрячешься», — цитирует Лукашенко РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари допустил, что мир может переживать первый год третьей мировой войны.

