Лукашенко: Трамп удерживает мир от третьей мировой войны

Президент США Дональд Трамп удерживает мир от третьей мировой войны, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

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Как отметил белорусский лидер, от американцев зависит многое. Политик обратил внимание, что шаги Трампа поляризуют мир и вызывают обоснованную критику.

«Но, подумайте, ведь Трамп своими действиями, пусть и противоречивыми, по сути, удерживал и удерживает пока мир от третьей мировой войны. Которая может полыхнуть в ядерном формате и от этого за океаном уже не спрячешься», — цитирует Лукашенко РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари допустил, что мир может переживать первый год третьей мировой войны.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:БелоруссияСШАДональд ТрампАлександр Лукашенко

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