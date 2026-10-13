ЕС ввел санкции против стройкомпании «Самолет» за рабочих из КНДР

Девелопер в нарушении запрета Совета безопасности ООН использовал рабочую силу из Северной Кореи на своих строительных проектах во Владивостоке. В отношении фигурантов санкционного списка действует заморозка активов. Также запрещено предоставлять им денежные средства или экономические ресурсы. Дополнительно устанавливается запрет на въезд в страны Евросоюза.

В «Самолете» заявили, что компания «продолжает вести всю операционную работу в плановом режиме». Отмечается, что девелопер практически на 100% использует отечественные материалы и оборудование.

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза не даст никакого эффекта, а наоборот бьет по имиджу европейских политиков, заявил в интервью НСН чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

