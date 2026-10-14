СМИ: Трамп может отказаться от новых санкций против России
Администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, не станет вводить дополнительные ограничения против Москвы, несмотря на принятый Конгрессом закон, сообщает Politico.
18 сентября глава государства подписал документ, предусматривающий возможность ограничительных мер против российского руководства, военных, государственных компаний и торговых партнёров Москвы. Однако закон позволяет Трампу отказаться от введения санкций, если он сочтёт такие меры противоречащими интересам Вашингтона.
По данным издания, именно этим вариантом Белый дом, скорее всего, воспользуется. По словам источника газеты в Сенате, перед масштабными санкциями Госдеп и американские ведомства обычно начинают соответствующую подготовку. В настоящее время подобных сигналов нет.
Ранее США предложили России три выгодных экономических стимула, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Трамп может отказаться от новых санкций против России
- Кашпировского похоронили на Украине
- Трамп заявил, что США «зашли слишком далеко» в убийствах руководителей Ирана
- Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары внучка попросилась на фронт
- Мэрия Курска потратит более 200 тысяч рублей на сувенирные статуэтки Колобка
- Металлурги РФ могут остановить предприятия из-за проблем с вывозом продукции через Балтику
- MI5: Россия остается агрессором № 1
- Госдума: Необходимо распределить между всеми россиянами «тяжесть войны»
- Против сотрудников предвыборного штаба Надеждина завели уголовное дело
- Трамп: США продолжают помогать Украине передачей разведданных