СМИ: Трамп может отказаться от новых санкций против России

18 сентября глава государства подписал документ, предусматривающий возможность ограничительных мер против российского руководства, военных, государственных компаний и торговых партнёров Москвы. Однако закон позволяет Трампу отказаться от введения санкций, если он сочтёт такие меры противоречащими интересам Вашингтона.

По данным издания, именно этим вариантом Белый дом, скорее всего, воспользуется. По словам источника газеты в Сенате, перед масштабными санкциями Госдеп и американские ведомства обычно начинают соответствующую подготовку. В настоящее время подобных сигналов нет.

Ранее США предложили России три выгодных экономических стимула, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

