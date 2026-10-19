ЕК отказалась от предложения США возобновить закупки российского газа
Еврокомиссия (ЕК) отказалась от предложения США возобновить закупки российского газа в рамках обсуждения перемирия на Украине. Об этом заявила представитель ЕК Паула Пинью.
Как пишет RT, в ходе брифинге в Брюсселе она указала, что Европа не намерена отменять какие-либо санкции против Москвы, как минимум, до полного завершения конфликта.
«Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее прямо заявила, что не отменит ни единой рестрикции против России», - сказала она.
Пинью также напомнила, что саммит Евросоюза ранее «выразил разочарование» решением Вашингтона смягчить ограничения и начать закупать дизельное топливо из РФ.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Европа не сможет покрыть дефицит газа без поставок из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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