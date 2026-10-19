Европа и Украина готовят последний пакет санкций против РФ перед президентскими выборами во Франции
На Украине и Европе чиновники готовят последний пакет санкций против России перед президентскими выборами во Франции в апреле 2027 года и прорабатывают сценарии на случай, если Марин Ле Пен одержит победу и ослабит поддержку Киева, сообщает The Telegraph.
По данным издания, февраль может стать «последней возможностью» ввести ограничительные меры против Москвы из-за выборов во Франции. Согласно опросам, перед первым туром выборов главы государства лидирует кандидат от ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен, обещавшая прекратить санкционную войну.
Ранее Ле Пен заявила, что вступление Украины в ЕС станет «харакири» для Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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