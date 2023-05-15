Виниловые новости
«Пустой звук»: Пластинки из сахарного тростника не составят конкуренции винилу28 марта 14:03
Кит Ричардс: Музыка звучит по-настоящему только на виниле11 октября 21:45
Виниловые пластинки в последние годы вновь находятся на пике популярности по всему миру. В одной лишь Великобритании за 2023 год продали 6,1 миллиона экземпляров, Россия не отстает. Индустриальный партнер НСН - единственный в России виниловый завод "Ультра Продакшн".
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Рады Гончаренко заявил об увлечении солдат ВСУ ставками и онлайн-казино
- Более 10 терактов предотвратили в 2023 году в Ставропольском крае
- В ЦБ поддержали идею обязательного страхования посетителей публичных мест
- СМИ: Глава МИД Латвии уйдет в отставку из-за использования спецрейсов
- СМИ: Россиянка потребовала от французского посольства забрать ракету из ее огорода
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru