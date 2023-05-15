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Виниловые новости

«Пустой звук»: Пластинки из сахарного тростника не составят конкуренции винилу

28 марта 14:03
Музыка
«Мурашки и родное потрескивание»: Названо место винила в акустической эволюции
18 марта 14:49
Музыка
Глава Moroz Records: Качество записи на аудиокассетах уступает винилу и CD-дискам
14 февраля 16:32
Музыка
Глава Navigator Records не поверил в растущую популярность аудиокассет
14 февраля 14:06
Культура
«Под треск пластинок»: Лидер «Эпидемии» анонсировал выпуск трех виниловых пластинок
30 декабря 09:00
Музыка
Лидер «Чиж & Co» назвал винил единственным качественным носителем музыки
5 декабря 14:00
Музыка
«Проигрывателя нет»: Лоза выпустил свои хиты на виниле, но послушать их не сможет
12 октября 20:48
Музыка
Кит Ричардс: Музыка звучит по-настоящему только на виниле
11 октября 21:45
Музыка
«Радиоточка НСН» выставляет на розыгрыш винил с рок-автографом
18 апреля 08:00
Музыка
«Престижный подарок»: Продюсер Кушнир назвал причины популярности виниловых пластинок
29 марта 15:26
Музыка
«Радиоточка НСН» разыгрывает винил с автографом Ревякина
29 марта 15:02

Виниловые пластинки в последние годы вновь находятся на пике популярности по всему миру. В одной лишь Великобритании за 2023 год продали 6,1 миллиона экземпляров, Россия не отстает. Индустриальный партнер НСН - единственный в России виниловый завод "Ультра Продакшн".

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«Организатор известен?»: Украина и Турция оставили «след» после теракта в «Крокусе»
28 марта 08:13
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28 марта 03:31
Военные РФ подбили танк Abrams на авдеевском направлении
28 марта 05:19
СМИ: «Аэрофлот» переводит бортпроводников на российские планшеты
28 марта 03:01
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