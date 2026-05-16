Для мюзикла про Паддингтона выпустят винил с «мармеладной начинкой»
Лейбл Blood Records, получивший известность благодаря необычному винилу с «водой из ванны» по мотивам фильма «Солтберн», анонсировал очередной оригинальный релиз.
На этот раз компания представит пластинку с «мармеладной начинкой» — издание приурочено к саундтреку мюзикла Paddington: The Musical. Внутри винила будет жидкость, стилизованная под апельсиновый мармелад, с кусочками цедры.
Релиз выйдет в продажу 22 мая. Приобрести пластинку можно будет исключительно онлайн в лондонском театре Savoy Theatre, где идёт постановка.
Мюзикл создан по мотивам книги Майкла Бонда «Медвежонок по имени Паддингтон» и современных экранизаций франшизы. Музыку и тексты написал Том Флетчер из группы McFly, либретто — драматург Джессика Суэйл.
Постановка Paddington: The Musical уже удостоена ряда престижных наград: семи премий Olivier Awards, девяти наград WhatsOnStage Awards и приза Critics’ Circle Award в номинации «Лучший новый мюзикл», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
