Для мюзикла про Паддингтона выпустят винил с «мармеладной начинкой»

На этот раз компания представит пластинку с «мармеладной начинкой» — издание приурочено к саундтреку мюзикла Paddington: The Musical. Внутри винила будет жидкость, стилизованная под апельсиновый мармелад, с кусочками цедры.



Релиз выйдет в продажу 22 мая. Приобрести пластинку можно будет исключительно онлайн в лондонском театре Savoy Theatre, где идёт постановка.

Мюзикл создан по мотивам книги Майкла Бонда «Медвежонок по имени Паддингтон» и современных экранизаций франшизы. Музыку и тексты написал Том Флетчер из группы McFly, либретто — драматург Джессика Суэйл.



Постановка Paddington: The Musical уже удостоена ряда престижных наград: семи премий Olivier Awards, девяти наград WhatsOnStage Awards и приза Critics’ Circle Award в номинации «Лучший новый мюзикл», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

