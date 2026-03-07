Эксклюзивную пластинку Эльдара Джарахова продали за 1,8 млн рублей

В Казани состоялся благотворительный аукцион, средства от которого направят на лечение тяжелобольных детей в Татарстане. Как сообщает ТАСС, одним из главных лотов стала эксклюзивная виниловая пластинка блогера и музыканта Эльдара Джарахова — экземпляр альбома «Эл» с автографом артиста, существующий в единственном экземпляре.

Пластинка, посвящённая одному из рэп‑альбомов исполнителя, была продана за 1,8 млн рублей.

В аукционе приняла участие и журналистка Ксения Собчак: она выставила на торги шкатулку XIX века, украшенную драгоценными камнями. Лот нашёл покупателя за 3,6 млн рублей.

Альбом «Эл», вышедший в 2025 году, включает 14 треков. Среди них — композиции, записанные совместно с Бастой, Федуком, Славой КПСС, Моной и другими артистами, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АукционМузыкаМузыканты

