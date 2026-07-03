Винил под угрозой: Как хранить пластинки в жаркую погоду
Не стоит думать, что более плотная пластинка лучше сохраниться в жару, под прямым солнцем деформируется любая, заявил НСН Игорь Богданов.
Летом важно сохранять прохладный режим в месте хранения пластинок, иначе они могут потерять звук, сообщил НСН руководитель направления по производству виниловых пластинок завода «Ультра Продакшн» Игорь Богданов.
Показатели главной метеостанции Москвы 2 июля превысили +30 градусов, в Подмосковье температура достигала +32, а в отдельных регионах России она превышала +36. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ. Богданов подчеркнул, что уже в таких условиях может начаться деформация пластинок, которую с первого взгляда не увидишь.
«Главное правило — в сильную жару виниловые пластинки должны находиться вдали от прямых солнечных лучей. Особенно это касается чёрного винила, который сильнее притягивает тепло и при интенсивном воздействии может повредиться. В результате нагрева деформируются звуковые дорожки и качество воспроизведения может ухудшиться. По возможности используйте кондиционер для поддержания в комнате стабильно прохладной температуры. Винил следует хранить при температуре до 25 градусов, а идеальный диапазон - это 15-22 градуса тепла», — посоветовал он.
Богданов добавил, что эти правила одинаковы как для более плотных, так и для более тонких пластинок.
«На нашем заводе "Ультра Продакшн" мы тоже строго соблюдаем температурный режим, причём для готовых пластинок он один, а для лакеров — дисков, на которые нарезаются звуковые дорожки для дальнейшего изготовления металлической матрицы и тиражирования, — другой, и ещё более жёсткий. Хотя при хранении лакеры выдерживают до 43 °C, во время нарезки нужна температура не выше 22°C, поэтому в нашей мастеринг-студии всегда прохладно, и мы не включаем там батареи даже зимой. Пластинки выпускаются разной толщины, например, 140 или 180 граммов. Но не надо думать, что более плотная пластинка лучше сохранится в жару: под прямым солнцем деформируется любая», — предупредил он.
Ранее Богданов рассказал НСН, что рост спроса на пластинки в первые четыре месяца 2026 составил свыше 10%.
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