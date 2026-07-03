«Главное правило — в сильную жару виниловые пластинки должны находиться вдали от прямых солнечных лучей. Особенно это касается чёрного винила, который сильнее притягивает тепло и при интенсивном воздействии может повредиться. В результате нагрева деформируются звуковые дорожки и качество воспроизведения может ухудшиться. По возможности используйте кондиционер для поддержания в комнате стабильно прохладной температуры. Винил следует хранить при температуре до 25 градусов, а идеальный диапазон - это 15-22 градуса тепла», — посоветовал он.

Богданов добавил, что эти правила одинаковы как для более плотных, так и для более тонких пластинок.

«На нашем заводе "Ультра Продакшн" мы тоже строго соблюдаем температурный режим, причём для готовых пластинок он один, а для лакеров — дисков, на которые нарезаются звуковые дорожки для дальнейшего изготовления металлической матрицы и тиражирования, — другой, и ещё более жёсткий. Хотя при хранении лакеры выдерживают до 43 °C, во время нарезки нужна температура не выше 22°C, поэтому в нашей мастеринг-студии всегда прохладно, и мы не включаем там батареи даже зимой. Пластинки выпускаются разной толщины, например, 140 или 180 граммов. Но не надо думать, что более плотная пластинка лучше сохранится в жару: под прямым солнцем деформируется любая», — предупредил он.

Ранее Богданов рассказал НСН, что рост спроса на пластинки в первые четыре месяца 2026 составил свыше 10%.

