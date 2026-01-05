Музыкант из Санкт-Петербурга Олег Степанов, также известный как Лорд Пневмослон, в беседе с НСН анонсировал перевыпуск двух альбомов коллектива на виниле в 2026 году, а также заверил, что будет писать новые песни до тех пор, пока не начнет видеть рифмы в узорах на коврах.