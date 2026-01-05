Лорд Пневмослон пообещал еще больше сеансов «пневмотерапии» в Новом году
5 января 202619:00
Анастасия Александрова
Два альбома группы «Пневмослон» выйдут на виниле в 2026 году, заявил НСН Лорд Пневмослон.
Музыкант из Санкт-Петербурга Олег Степанов, также известный как Лорд Пневмослон, в беседе с НСН анонсировал перевыпуск двух альбомов коллектива на виниле в 2026 году, а также заверил, что будет писать новые песни до тех пор, пока не начнет видеть рифмы в узорах на коврах.
«В 2026 году нас ждет великое событие: альбомы «Контрэволюция ч. 1» и «Контрэволюция ч. 2» впервые выйдут на виниле. Мы специально пересвели альбомы, усилили мощь, свежесть и упругость звука. Так же мы подготовили эксклюзивные лоты, подписи, благодарности на обложке. Так что скоро ваши проигрыватели смогут вращать на себе не только пластинки, но и ваши насущные проблемы. Кроме того, я наконец-то планирую закрыться в творческой норе и писать новый материал. Буду сидеть над текстами, пока не начну видеть рифмы в узорах ковра. Также, конечно же, на 2026 год запланированы концерты. Мы уже объявили традиционные весенние сеансы пневмотерапии: 13 и 14 марта в Питере, 20 и 21 марта в Москве. Снова два дня, снова две программы и главные нетленки. Жду от наступающего года простого: чтобы мы делали все еще громче, мощнее, а люди выходили с концертов счастливые, раскрепощенные и слегка зафиксированные», - сказал собеседник НСН.
Артист также поздравил россиян с Новым годом, пожелал новых свершений и даже обнял.
«От лица нашего коллектива поздравляю слушателей с праздничным циклом, который отделяет один год от другого так же надежно, как каска отделяет голову от падения кирпича. Мы провели массу сеансов пневмотерапии, показали вам выставку с достижений завода «Пневмослон». А я желаю вам в наступающем году простых, но важных вещей: пусть дома не скрипят двери, чайник не шипит, как дракон на пенсии, а будильник иногда проявляет милосердие. Пусть настроение держится уверенно, как хороший басовый рифф. Пусть в вашей жизни будет больше людей, которые поднимают, а не опускают. Пусть любое ваше дело, от мелких планов до больших мечтаний, собирается, работает и приносит радость, как хорошо смазанный станок. В общем, обнял, приподнял и аккуратно вернул на место. С любовью, ваш Лорд Пневмослон», - отметил музыкант.
Ранее Лорд Пневмослон рассказал НСН, как сломал ребро, участвуя в слэме на своем же концерте в Москве.
