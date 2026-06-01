«Маленький принц» и Штраус: Какие пластинки слушали в детстве Мазаев и Шклярский

По словам Мазаева, в детстве у него было немало пластинок со сказками.

«Сказки были те же, что и у всех на детских пластинках. «Бременские музыканты» слушали, этот винил появился, когда я стал уже достаточно большим мальчиком. Ну и потом «Маленький принц» всех завораживал. Ещё были пластинки, которые продавались в магазинах в Советском Союзе, и мама их покупала», – рассказал Сергей Мазаев.

Как добавил музыкант, западный рок-н-ролл он впервые услышал на пластинках на рентгеновских пленках. Он также уточнил, что винил остается вечным мостом между поколениями, который объединяет прошлое и будущее.

«Пластинка – это первоисточник. Первый носитель после фонографа, на котором люди научились фиксировать звуки, в частности музыку, были именно виниловые пластинки. Вернее, они, наверное, до этого были даже, по-моему, эбонитовые и кололись. Сейчас современный винил – более крепкий материал и не колется. К тому же имеет большой формат, красивую обложку, это тоже произведение искусства», – отметил фронтмен Queentet.

А лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский заявил НСН, что когда-то в его семье был лишь патефон.

«Мы ставили на этот патефон вальсы Штрауса, махали руками, потому что нам казалось, что профессия дирижера самая лучшая. Играет оркестр, а ты просто машешь руками. Позже появился проигрыватель, потом вся информация шла уже через радио и магнитофоны. Однажды мы поймали радиостанцию, где полчаса в определенное время крутили одну и ту же песню «Битлз» Can’t Buy Me Love. Мы бы и час сидели и слушали это все», – вспомнил он.

Как отметил руководитель направления холдинга завода по производству виниловых пластинок «Ультра Продакшн» Игорь Богданов, сегодня выпуск винила для детской аудитории имеет особую ценность и глубокий смысл, поскольку дети – наше будущее.

«Мы, например, издавали саундтрек «Тайна третьей планеты» известного композитора Александра Зацепина, «Новогоднюю ночь» Дмитрия Прянова и другие произведения. Уверен, эта музыка очень нравится нашим самым юным слушателям», – рассказал он.

Рынок винила демонстрирует рост: с начала 2026 года количество покупок увеличилось на 11%, а средний чек достиг 7 447 рублей, что на 7% больше относительно предыдущего периода. На заводе по производству виниловых пластинок «Ультра Продакшн» уточнили, что одной из запоминающихся последних работ стал альбом легендарного «Щелкунчика» в исполнении Сергея Мазаева и коллектива Queentet.

