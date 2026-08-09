СМИ: УЕФА собирается расследовать деятельность Инфантино

Инфантино работал в УЕФА с 2000 по 2016 годы. В 2009-м он стал генеральным секретарем союза и занимал эту должность до перехода на пост президента ФИФА. В федерации он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку из-за коррупционных скандалов.

Накануне издание The Telegraph писало, что в период работы Инфантино генсекретарем УЕФА женщина, которая, как предполагается, была его любовницей, якобы получила от организации крупную сумму при уходе. Также сообщалось, что УЕФА якобы оплатил ей обучение в бизнес-школе. Однако позже в ФИФА опровергли эту информацию, отметив, что выплата сотруднице соответствовала регламенту союза.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что человек такого уровня, как Джанни Инфантино, может справиться с чем угодно, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».