СМИ: УЕФА собирается расследовать деятельность Инфантино

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хотят начать расследование деятельности президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в период его работы в организации. Об этом сообщает издание Yahoo Sports со ссылкой на The Telegraph.

Отмечается, что руководство УЕФА рассматривает возможность начать расследование деятельности Инфантино за все 16 лет его работы в организации. В том числе в союзе собираются определить обстоятельства выплаты некой женщине, а также установить, могли ли предполагаемые отношения повлиять на кадровые решения.

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Инфантино работал в УЕФА с 2000 по 2016 годы. В 2009-м он стал генеральным секретарем союза и занимал эту должность до перехода на пост президента ФИФА. В федерации он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку из-за коррупционных скандалов.

Накануне издание The Telegraph писало, что в период работы Инфантино генсекретарем УЕФА женщина, которая, как предполагается, была его любовницей, якобы получила от организации крупную сумму при уходе. Также сообщалось, что УЕФА якобы оплатил ей обучение в бизнес-школе. Однако позже в ФИФА опровергли эту информацию, отметив, что выплата сотруднице соответствовала регламенту союза.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что человек такого уровня, как Джанни Инфантино, может справиться с чем угодно, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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