«Я коллекционирую пластинки только с автографами друзей. Сейчас вот я Алисе Вокс привез пластинку, а она сразу попросила на ней расписаться. В этом смысл! Берешь пластинку, а на ней написано: "Сереж, послушай. Петр Мамонов". Это в сердце. Сам процесс прослушивания винила — очень домашний, очень аналоговый. Кругом одни цифры, мозги кипят от всего этого. А здесь — раз, протер, поставил… Очень здорово», — отметил артист.

Музыкант также рассказал когда выйдут виниловые пластинки коллектива, а также его сольный альбом «Любовь, алкоголь и весна. Часть 2».



«У нас уже более 10 виниловых пластинок, я очень рад этому. У нас в работе еще две пластинки. К ноябрю, ко дню моего рождения 16 ноября, точно выйдет номерная пластинка группы "Серьга", названия у нее пока нет. Также на подходе моя сольная пластинка "Любовь, алкоголь и весна. Часть 2". Я должен был выпускать ее в 2022 году, но было не до этого. Сейчас я понял, что время спеть о любви и весне пришло. Без этого никак нельзя, иначе можно сойти с ума», — заявил он на благотворительном фестивале «Музыка жизни», организованном при поддержке НАШЕго Радио.