«Это в сердце!»: Галанин рассказал, как правильно собирать винил
Сергей Галанин признался, что коллекционирует виниловые пластинки с автографами друзей-музыкантов.
Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин рассказал спецкору НСН, что коллекционирует виниловые пластинки с автографами друзей-музыкантов.
«Я коллекционирую пластинки только с автографами друзей. Сейчас вот я Алисе Вокс привез пластинку, а она сразу попросила на ней расписаться. В этом смысл! Берешь пластинку, а на ней написано: "Сереж, послушай. Петр Мамонов". Это в сердце. Сам процесс прослушивания винила — очень домашний, очень аналоговый. Кругом одни цифры, мозги кипят от всего этого. А здесь — раз, протер, поставил… Очень здорово», — отметил артист.
Музыкант также рассказал когда выйдут виниловые пластинки коллектива, а также его сольный альбом «Любовь, алкоголь и весна. Часть 2».
«У нас уже более 10 виниловых пластинок, я очень рад этому. У нас в работе еще две пластинки. К ноябрю, ко дню моего рождения 16 ноября, точно выйдет номерная пластинка группы "Серьга", названия у нее пока нет. Также на подходе моя сольная пластинка "Любовь, алкоголь и весна. Часть 2". Я должен был выпускать ее в 2022 году, но было не до этого. Сейчас я понял, что время спеть о любви и весне пришло. Без этого никак нельзя, иначе можно сойти с ума», — заявил он на благотворительном фестивале «Музыка жизни», организованном при поддержке НАШЕго Радио.
Ранее на заводе по производству виниловых пластинок «Ультра Продакшн», входящем в «Мультимедиа Холдинг», рассказали, что рост спроса на пластинки составил порядка 10%. На рок-композиции приходится 70% заказов, на поп-музыку — 20%, также в тройке лидеров джазовые исполнители. Как отметил руководитель направления по производству виниловых пластинок завода «Ультра Продакшн» Игорь Богданов, спад спроса наблюдается с мая по июль, в августе он вновь начинает расти и подходит к своему пику к Новому году.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Это в сердце!»: Галанин рассказал, как правильно собирать винил
- В Кремле не стали комментировать результаты выборов в Армении
- Кибератака привела к сбою в работе онлайн-сервисов ВТБ
- Никаких отмазок: Какой срок необходимо установить для оплаты парковки
- Стивен Сигал объяснил, почему решил продать особняк в Подмосковье
- Вместе с паспортом: Подростков предложили привязывать к «Госуслугам» с 14 лет
- «Хочется съесть соленого»: Вадим Самойлов об ИИ-песнях и трендах из TikTok
- Книгу Маргариты Симоньян на ярмарке на Красной площади раскупили за считаные часы
- Эксперт рассказал, как защитить домашний Wi-Fi от нежелательных пользователей
- Не предохранились: Почему российских провайдеров отключили от дата-центров в Европе