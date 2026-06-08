«Прекрасно отношусь к выпуску винила! Нам только за прошлый год помогли выпустить пять винилов, в планах еще три! Есть какое-то в этом таинство... Артисты же придумывают и обложки, и какую-то концепцию, а не только песни. Синглы, если честно, мне совсем не нравятся. Репризы тоже не лишены смысла, но у нас же не репризное творчество. Вообще мы уже четырнадцать лет вместе с НАШим Радио. За эти годы чего только ни было, мы сильно изменились», — рассказал музыкант.

Он также признался, что отрицательно относится к искусственному интеллекту в творчестве.

«Искусственный интеллект — это вспомогательный инструмент. Некоторые артисты им злоупотребляют. Для меня это не очень близко... Мне нравится, когда люди ошибаются. Компьютер не ошибается. Я не сторонник такой музыки», — сказал артист на благотворительном фестивале «Музыка жизни», организованном при поддержке НАШЕго Радио.

Ранее на заводе по производству виниловых пластинок «Ультра Продакшн», входящем в «Мультимедиа Холдинг», рассказали, что рост спроса на пластинки составил порядка 10%. На рок-композиции приходится 70% заказов, на поп-музыку — 20%, также в тройке лидеров джазовые исполнители. Как отметил руководитель направления по производству виниловых пластинок завода «Ультра Продакшн» Игорь Богданов, спрос на пластинки особенно заметно начинает расти и подходит к своему пику к Новому году.

