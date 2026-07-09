Культовые кричалки болельщиков ЧМ-2018 выйдут на виниле

«Мы хотим вернуть болельщиков в те дни, когда футбол был по-настоящему домашним, и подарить им возможность снова скандировать вместе, где бы они ни находились. Мы вспоминаем, как Никольская улица в Москве стала неофициальной главной фан-зоной чемпионата, где сотни тысяч иностранных и российских болельщиков круглосуточно пели песни и били в барабаны. Кричалки для этой пластинки были записаны не в студии, а как раз на одной из улиц – в гуще эмоций и фанатов, которые съехались со всего мира», – рассказал НСН руководитель направления «Мультимедиа Холдинга», завода по производству виниловых пластинок «Ультра Продакшн» Игорь Богданов.

Сегодня скандирования на трибунах чемпионата мира по футболу-2026 кажутся более театрализованными, но лаконичными, считают болельщики. Яркий пример тому – недавнее представление норвежцев, которые изображали гребцов, превращая трибуну в огромный корабль викингов и синхронно выдыхая короткое «Ро!».