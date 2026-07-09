Культовые кричалки болельщиков ЧМ-2018 выйдут на виниле
Чемпионат мира по футболу-2026, который проходит в США, Мексике и Канаде, уже преподнёс немало сюрпризов, а его финал намечен на 19 июля. Однако для многих российских фанатов главным ориентиром остаётся дух родного мундиаля 2018 года, который мы вспоминаем с особой теплотой.
Чтобы объединить болельщиков в этот футбольный месяц, завод по производству виниловых пластинок «Ультра Продакшн» переиздаёт винил с яркими кричалками чемпионата мира-2018.
«Мы хотим вернуть болельщиков в те дни, когда футбол был по-настоящему домашним, и подарить им возможность снова скандировать вместе, где бы они ни находились. Мы вспоминаем, как Никольская улица в Москве стала неофициальной главной фан-зоной чемпионата, где сотни тысяч иностранных и российских болельщиков круглосуточно пели песни и били в барабаны. Кричалки для этой пластинки были записаны не в студии, а как раз на одной из улиц – в гуще эмоций и фанатов, которые съехались со всего мира», – рассказал НСН руководитель направления «Мультимедиа Холдинга», завода по производству виниловых пластинок «Ультра Продакшн» Игорь Богданов.
Сегодня скандирования на трибунах чемпионата мира по футболу-2026 кажутся более театрализованными, но лаконичными, считают болельщики. Яркий пример тому – недавнее представление норвежцев, которые изображали гребцов, превращая трибуну в огромный корабль викингов и синхронно выдыхая короткое «Ро!».
«Чем зрелищнее становятся скандирования, тем теплее мы вспоминаем чемпионат мира-2018 с его задушевными кричалками, рождавшимися от чистого сердца. Помните, как после разгрома Саудовской Аравии со счетом 5:0 звучало: «Эй, ребята, поскорей Аравийцам гол забей!». А бразильский журналист Томер Савойя после матча Бразилия – Швейцария выдал: «Россия – это офигенно, братан!». Видео стало символом того, как иностранцы проникались нашей атмосферой. Поэтому завод «Ультра Продакшн» решил не просто напечатать тираж уникальных виниловых дисков с лучшими кричалками и гимнами футбольных болельщиков со всего мира, но и снова вернуться к нашей истории», – отметил Игорь Богданов.
То, что мы пережили летом 2018 года, невозможно повторить – весь мир удивлялся нашей открытости, радушию и искренней любви к футболу, добавили на заводе «Ультра Продакшн».
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