Евгений Цыганов пообещал выпустить свои песни на виниле

В группе «МЕ4ТА» Цыганов выступает в качестве фронтмена (вокал, гитара). Коллектив часто выбирает для своих выступлений нестандартные площадки. Например, 17 июня группа выступит в Московском планетарии. Необычные песни звучат в необычных местах, а значит неминуемо выйдут на необычном носителе — на виниловых пластинках завода «Ультра Продакшн».

«У меня есть дома коллекция виниловых пластинок, причем самых разных: от Александра Вертинского до группы Faith No More. Мы, конечно, хотим записать винил. Мы пишем свой первый альбом и пока работаем над ним. У нас нет цели побыстрее избавиться от этих песен — мы хотим их качественно записать и донести до слушателей. Поэтому мы сидим на студии Vintage Records, что‑то слушаем, ищем звучание… Если верить в то, что всё происходит вовремя, то мы ждем именно того момента, когда всё сойдется, и мы скажем: "Да, у нас получилась невероятная запись, мы хотим ею поделиться". Тогда уже и сделаем винил — чтобы можно было хранить его дома, им обладать. Винил же предполагает ритуал — вытащить пластинку из конверта, положить ее на проигрыватель, потом перевернуть… В этом есть какое‑то уважительное отношение к музыке и к исполнителям», — сказал собеседник НСН.

Рок-группа «Ария» в 2024 году выпустила на заводе «Ультра Продакшн» тираж виниловых пластинок концертного альбома «Гость из Царства Теней. Наследие». В 2025 году на «Ультра Продакшн» вышел новый альбом группы «Пикник» под названием «Вечное движение».

