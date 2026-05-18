Стало известно, что россияне чаще всего слушают на виниле

Исследование приурочено к памятной дате: 18 мая 1888 года Эмиль Берлинер впервые продемонстрировал граммофонную пластинку.



С начала 2026 года рынок винила демонстрирует рост: количество покупок увеличилось на 11%, а средний чек достиг 7 447 рублей (+7% к предыдущему периоду).



Жанровое распределение заказов выглядит следующим образом: рок во всех проявлениях занимает 40–45% рынка, метал и его поджанры составляют около 20 %, альтернативная музыка — порядка 15%, а поп и поп‑рок — примерно 10%. При этом джаз, хип‑хоп, электронная музыка и регги остаются менее массовыми категориями.



Среди самых востребованных треков Metallica — The Unforgiven, Nothing Else Matters, Enter Sandman, Turn The Page и Devil’s Dance. У Linkin Park лидируют Numb, In the End, Faint, What I’ve Done и Somewhere I Belong. Поклонники The Beatles чаще всего выбирают Girl, Yesterday, Let It Be, Come Together и And I Love Her.



При этом на стриминговых платформах в рок‑категории лидируют отечественные треки: «Поезда», «Привет» и «Самолёты» Жени Трофимова и группы «Комната культуры», дуэт Жени Трофимова с Nansi & Sidorov «Вторая весна», а также песня «Свобода» в исполнении Сергея Шнурова и Валерия Кипелова.

Ранее коммерческий директор сети музыкальных магазинов «Музторг» Ольга Еремичева рассказала НСН, что цены на музыкальные инструменты в этом году увеличились в среднем на 10% из-за возросших логистических издержек и проблем с оплатой импортных товаров.

