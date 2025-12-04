МИД: РФ готовит ответные меры и «сюрприз» на случай изъятия ее активов В Кабмине одобрили план структурных изменений экономики РФ Центры делового туризма сместились в Китай и ОАЭ Певица Валерия допустила, что больше не будет выпускать альбомы Федерация самбо допустила российских борцов к соревнованиям под флагом РФ