Валерия пообещала перевыпустить свой «Трибьют» на виниле

Певица Валерия заявила спецкору НСН, что альбом «Трибьют Валерии» совсем скоро выйдет на виниле.

Певица Валерия рассказала спецкору НСН, что рада возвращению тренда на виниловые пластинки.

«Я очень позитивно отношусь к ренессансу винила в России! Мой новый альбом «Исцелю» уже вышел на виниле. В ближайшее время в продаже появится пластинка «Трибьют Валерии». Этот альбом вышел в 2023 году, а на винил ложится только сейчас. Постараемся успеть доделать его к Новому году, чтобы люди могли получить его в подарок. Это же память. Мне кажется, винил — это очень круто», — сказала певица спецкору НСН на ежегодной премии «Итоги года» стриминга «Яндекс Музыка».
Говоря о своем участии в жюри премии «Все цвета джаза», Валерия восхитилась музыкантами-фанатами своего дела, которые живут творчеством.

«Я когда-то сама начинала карьеру в джазовом коллективе, пела эту музыку. Мне очень это нравится. Я выражаю огромное восхищение и уважение фанатам своего дела, которые живут музыкой и творчеством. И несмотря на всю сегодняшнюю коммерциализацию музыки, есть потрясающе интересные и совершенно разные коллективы», — отметила певица.

Ранее сооснователь рок-группы «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец заявил НСН, что на виниле музыка звучит совсем иначе, это другой уровень. Он признался, что хочет перевыпустить все «золотые хиты» на виниле.

ФОТО: РИА Новости
