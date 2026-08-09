МО: ВС РФ ударили по портовой инфраструктуре и морским судам Украины

Ночью 9 августа российские военные ударили высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, использовавшимся в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве рассказали, что в порту Одесса были поражены склады горюче-смазочных материалов и военного имущества, а также портовый перевалочный комплекс. При этом в порту Черноморск тоже удалось уничтожить склады горюче-смазочных материалов и военного имущества.