МО: ВС РФ ударили по портовой инфраструктуре и морским судам Украины

Ночью 9 августа российские военные ударили высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, использовавшимся в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве рассказали, что в порту Одесса были поражены склады горюче-смазочных материалов и военного имущества, а также портовый перевалочный комплекс. При этом в порту Черноморск тоже удалось уничтожить склады горюче-смазочных материалов и военного имущества.

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Кроме того, в населенных пунктах Беляры и Новые Беляры российские военные уничтожили резервуары с горючим, предназначенным для ВСУ.

Позже в министерстве добавили, что «Герани» ударили по складам украинской армии в Харьковской области. Известно, что на объектах хранились БПЛА различных типов, комплектующие к ним и радиоэлектронное оборудование. Отмечается, что удары были зафиксированы в районах населенных пунктов Савинцы, Зидьки, Барвенково и Волохов Яр.

Ранее в МО сообщили, что минувшей ночью российские силы ПВО сбили 153 украинских беспилотника над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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