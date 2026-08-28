Дмитрий Куклачев назвал главный вызов для театра
Спектакль должен привлекать зрителя любого возраста и играть яркими красками, заявил в пресс-центре НСН Дмитрий Куклачев.
Театральная публика молодеет и взрослеет одновременно, поэтому режиссеру надо прилагать больше усилий, чтобы постановки были понятны каждому зрителю и нашли отклик в душе, рассказал в пресс-центре НСН заслуженный артист РФ, первый заместитель художественного руководителя Театра кошек Куклачёва Дмитрий Куклачев.
Московские театры постепенно возвращаются из отпуска и приступают к работе. Во многих стартовал новый сезон. Уже вернулись с каникул театр «Шалом», Театр Эстрады, Московский театр кукол и другие. Куклачев объяснил, как зрителей будут завлекать на премьеры.
«Зритель сегодня и молодеет, и взрослеет. В наш театр ходят не только мамочки с детьми, но и семейные пары, взрослые, парни и девушки. Наша задача — сделать настолько многопластовый спектакль, чтобы он был понятен и ребенку, и взрослому на линии взаимоотношений, сюжета, эффектов. Это и просто, и сложно — дети растут, взрослые тоже. Есть стратегические столпы: добро, любовь, победа над злом, но еще и дань времени. Мы видим огромное количество роботизированных вещей, искусственный интеллект. Игнорировать эти перемены можно, но это архаично. Мы стараемся внедрять технологии, чтобы зрители видели новшества на сцене. Задача режиссера и руководителя сегодня не просто развивать постановки, но и делать так, чтобы они воплощались в душе зрителя новыми красками», — подчеркнул он.
Ранее исполняющий обязанности директора Театра кукол Образцова Илья Морозов раскрыл в пресс-центре НСН секрет успеха для театра.
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