Структурные подразделения зависят от того, насколько они нужны основным проектам, а театр МОСТ сейчас не такой, рассказала в пресс-центре НСН его руководитель, основатель Театра МОСТ Ирина Большакова.



Театр МОСТ – единственный государственный студенческий театр Москвы – объединили с Театром Моссовета в 2022 году. Большакова оценила последствия таких перемен.