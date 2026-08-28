«Конь и трепетная лань»: В Театре МОСТ оценили итоги объединения с Моссоветом
Студенческий театр вынужден существовать по остаточному принципу, заявила в пресс-центре НСН Ирина Большакова.
Структурные подразделения зависят от того, насколько они нужны основным проектам, а театр МОСТ сейчас не такой, рассказала в пресс-центре НСН его руководитель, основатель Театра МОСТ Ирина Большакова.
Театр МОСТ – единственный государственный студенческий театр Москвы – объединили с Театром Моссовета в 2022 году. Большакова оценила последствия таких перемен.
«Нельзя соединить коня и трепетную лань. Сейчас мы структурное подразделение — это означает, что директор академического театра может закрыть нас одним росчерком пера, потому что у него другие задачи. Он честно говорит, что мы ему не нужны, поэтому мы существуем по остаточному принципу. Мы проводим просветительские акции, делаем проекты для зрителей, вступаем с ними в контакт. На это подтягивается молодежь, причем совсем юная из старших классов. У нас очень верная публика, которая приходит на одни и те же постановки по нескольку раз. Идет новая жизнь, есть сложный момент, когда мы думаем о будущем — все время приходится преодолевать некие препятствия. Но мы продолжаем и влияем на судьбы. Наша школа дает счастье, раскрепощает и обогащает человека, дает нравственные и культурные точки. После полугодового занятия ученики выходят в мир другими людьми», — подчеркнула она.
Ранее основатель и художественный руководитель независимого московского театра «Циники» Андрей Донцов назвал в пресс-центре НСН «прожиточный минимум» для театра.
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