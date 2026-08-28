Если люди получат доступ к максимальному количеству авторских постановок, то они станут более тонко оценивать и воспринимать происходящее на сцене, рассказал в пресс-центре НСН художественный руководитель «Ведогонь-театра», заслуженный артист России Павел Курочкин.



Московские театры постепенно возвращаются из отпуска и приступают к работе. Во многих стартовал новый сезон. Уже вернулись с каникул театр «Шалом», Театр Эстрады, Московский театр кукол и другие. Но выступать они будут не только на столичных площадках, подчеркнул Курочкин.