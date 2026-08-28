В Зеленоградском театре объяснили, как воспитать зрителя
Публике надо прививать разный взгляд на прекрасное, заявил в пресс-центре НСН Павел Курочкин.
Если люди получат доступ к максимальному количеству авторских постановок, то они станут более тонко оценивать и воспринимать происходящее на сцене, рассказал в пресс-центре НСН художественный руководитель «Ведогонь-театра», заслуженный артист России Павел Курочкин.
Московские театры постепенно возвращаются из отпуска и приступают к работе. Во многих стартовал новый сезон. Уже вернулись с каникул театр «Шалом», Театр Эстрады, Московский театр кукол и другие. Но выступать они будут не только на столичных площадках, подчеркнул Курочкин.
«Мы должны находиться на связи с зрителями и расширять аудиторию. У нас 40 спектаклей в активном прокате, и они известны театральной России, какие-то становились лауреатами премии “Золотая Маска”, получали “Золотого Витязя”. С другой стороны, наша сцена должна знакомить местных жителей с московскими театрами, потому что мало у кого есть возможность уехать в столицу и все посетить. Поэтому мы сотрудничаем с различными коллективам и маститыми брендами из других городов, включая независимые проекты. Приглашенные труппы и режиссеры позволяют увидеть разные взгляды, оценить и развиваться. Гости тоже довольны поездками — отмечают воспитанность, тонкость и восприимчивость публики, за что благодарят нас. Мы ее воспитывали в течение 40 лет. Ради этого мы и создавали театр в Зеленограде», — поделился он.
Ранее генеральный продюсер и художественный руководитель независимого «ГРАНД Театра» Денис Тагинцев раскрыл в пресс-центре НСН смету на ремонт нового здания для театра.
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