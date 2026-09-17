Трамп не признает: По каким странам ударит рекордный нефтяной кризис

Рекордный нефтяной кризис уже серьезно взвинтил цены в Европе и США, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре НСН.

«Проблемы с бензином есть во Франции, такие же проблемы были в США, но там больше с логистикой было связано. Цены растут от евро и 70 центов до двух с половиной евро. Это чувствительная история для Европы, для потребителей. Конечно, это влияет не только на ситуацию для гражданских перевозок, но существенно сказывается на грузоперевозках. Не случайно американский лидер Дональд Трамп говорит о рекордных значениях по дизелю в США, это неприятно. Конечно, он не признает, что это из-за конфликта с Ираном, но это уже политика», - отметил он.

Мировой нефтяной рынок переживает один из самых серьезных периодов нестабильности за последние годы. На этом фоне цены на дизель достигли рекорда, а нефть приблизилась к $105 за баррель. Перебои с поставками, напряженность на ключевых маршрутах транспортировки нефти и сокращение добычи заставляют страны использовать стратегические резервы. В марте 2026 года страны — участницы Международного энергетического агентства договорились совместно выпустить на рынок 400 млн баррелей нефти из чрезвычайных запасов — это крупнейшая подобная акция в истории МЭА.

