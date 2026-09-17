Никакой «новой» простуды уникальными симптомами нет, однако сильная боль в горле — тревожный сигнал, который требует тестов на инфекцию у врача. Об этом НСН рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Россияне массово сообщают о «новой» простуде без температуры: среди симптомов — сильная боль в горле, насморк, слабость и сухость во рту, пишут Telegram-каналы. Некоторые отмечают, что из-за боли в горле становится тяжело даже глотать. Жемчугов раскрыл, что ничего уникального не появилось.

«Ничего специфического в этих симптомах нет, это стандарт. То, что горло болит — это может быть ангина, стрептококк. Но вообще это серьезный симптом. Если человек не вакцинирован от дифтерии, это может быть она. Это может быть стрептококковая инфекция. Так что первым делом надо пойти к врачу и сделать анализы, тесты. Если человек за границей, или далеко на даче, и нет доступа к аптеке, я советую анальгин, аспирин. Это очень эффективная первая помощь, пока ждешь постановки диагноза. При любых простудных явлениях надо принять противовоспалительное и обратиться к доктору за диагностикой. А что касается сухости во рту, то если нос не дышит, то и будет сухость», — рассказал он.