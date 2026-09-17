Украина вновь призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией
Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий призвал международных авиаперевозчиков воздержаться от полётов над Россией, сообщает «Интерфакс-Украина».
Он предупредил об опасности для гражданской авиации. «Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно», — заявил дипломат. По его словам, Москва не закрывает своё воздушное пространство, в то время как Киев взял на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полётов над РФ.
Тихий отметил, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась. «Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе», — сказал представитель МИД Украины.
До этого Росавиация объявила документы Украины о полетах над РФ незаконными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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