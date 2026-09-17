Украина вновь призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией

Он предупредил об опасности для гражданской авиации. «Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно», — заявил дипломат. По его словам, Москва не закрывает своё воздушное пространство, в то время как Киев взял на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полётов над РФ.

Тихий отметил, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась. «Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе», — сказал представитель МИД Украины.

До этого Росавиация объявила документы Украины о полетах над РФ незаконными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

