Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Чепиков умер в возрасте 59 лет
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону и депутат Госдумы Сергей Чепиков умер на 60-м году жизни. Как сообщает RT, об этом заявили в Союзе биатлонистов России (СБР).
В организации уточнили, что спортсмен ушёл из жизни после продолжительной болезни.
«Для российского биатлона Чепиков был... носителем традиций, наставником и человеком, который умел вдохновлять. Его вклад в развитие нашего вида спорта невозможно переоценить», - отметили в СБР.
Сергей Чепиков родился 30 января 1967 года в Хабаровском крае. В детстве занимался баскетболом, волейболом и хоккеем, однако в итоге сделал выбор в пользу биатлона. В 1987 году на чемпионате мира среди юниоров он завоевал три золотые медали.
Год спустя на Олимпиаде в Калгари взял золото в составе сборной команды в эстафете. Также Чепиков выиграл олимпийский спринт в Лиллехаммере в 1994 году. Кроме того, он является двукратным чемпионом мира и первым в истории советского биатлона победителем общего зачёта Кубка мира в сезоне-1989/90.
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