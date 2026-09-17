СМИ: Больницы в Германии готовят к потенциальной масштабной войне

Медицинские учреждения в Германии готовят к потенциальной масштабной войне, сообщает Bloomberg.

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Агентство приводит в пример больницу в Ульме. Под зданием функционирует подземный медицинский комплекс, который рассчитан на размещение 2 тысяч пациентов на 90 суток. По расчетам Бундесвера, при крупномасштабном конфликте ежедневно в стационары могут поступать до тысячи раненых военнослужащих.

Пять профильных военных госпиталей способны быстро исчерпать свои мощности, что потребует привлечения гражданских клиник. Германия также намерена увеличить число больничных коек, укрепить поставки лекарств и наладить взаимодействие военных и гражданских клиник.

Ранее глава Donaustahl заявил, что Германия и РФ «находятся в состоянии войны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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