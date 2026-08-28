Дмитрий Куклачев объяснил, как можно объединить цирк с театром

Соединение возможно только в одном случае, заявил в пресс-центре НСН Дмитрий Куклачев.

Цирк это манеж, поэтому комбинация с театром может быть только тогда, когда вместо сцены будет установлено цирковое пространство, рассказал в пресс-центре НСН заслуженный артист РФ, первый заместитель художественного руководителя Театра кошек Куклачёва Дмитрий Куклачев.

Союз театральных деятелей РФ, Союз деятелей циркового искусства и Большой Московский государственный цирк подписали соглашение о сотрудничестве 18 августа 2026 года. Куклачев объяснил, почему это нельзя считать объединением.

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«Это полезно всем сторонам, но это не объединение. Соединить театр и цирк в одно целое — это неправильно, но очень здорово участвовать в совместных проектах. Есть огромное количество фестивалей и знаковых событий, где важную нишу занимают цирковые артисты. Цирк на сцене теряет свою зрелищность, потому что цирк — это манеж. Соединить его с театром можно только в одном случае: поставить манеж на сцену. Таких инженерных конструкций нет даже в США и Китае, где есть конструкции, которые позволяют создавать шоу с элементами манежа», — отметил он.

Ранее Куклачев назвал в пресс-центре НСН главный вызов для театра.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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