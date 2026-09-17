Пока есть вопросы: Как «китайцы» покорили российские таксопарки
Евгений Грэк заявил НСН, что есть автомобили, которые просто не могут использоваться для длительных поездок, несмотря на внешнюю надежность.
Китайские автомобили быстро подстраиваются под российский рынок и запросы профессиональной среды водителей, поэтому все чаще такие машины встречаются в такси, заявил в беседе с НСН советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.
Члены правления Национальной ассоциации таксопарков перечислили Autonews.ru автомобили, которые способны проехать 500 тыс. км без серьезного ремонта. Руководитель компании «Таксимания» Георгий Балашов выделил Kia Rio, Hyundai Solaris, Skoda Rapid, Volkswagen Polo и Kia Optima. Глава «F1rst» Дмитрий Назаров назвал Toyota Camry, Kia Rio, Kia K5, Hyundai Solaris и Skoda Rapid, а среди китайских марок отметил Belgee и Haval. Руководитель «Такси Ритм» Руслан Садретдинов считает надежными и некоторые китайские модели: Haval Jolion, Belgee X70, Belgee S50 и Chery Arrizo 8.
«Что касается китайских автомобилей, 500 тысяч километров – это серьезно. Чаще всего это три с половиной года. У нас есть вопросы по китайским моделям, с ними много проблем на самом деле. С другой стороны, они дорабатывают машины под наш климат, с электрикой проблемы некоторые ушли. Возможно, таксопарки делают реверанс в сторону автомобилей, надеясь, что те доработают. Китайские производители очень быстро решают проблемы, максимум через полгода все неточности устраняются. Этому у них стоит поучиться. Сейчас перечисленные модели уже собираются у нас, но изначально там было много проблем, которые были и в Китае, и у нас повторялись. Просто у нас есть свои климатические особенности, которые сначала не учитывались», - признался он.
При этом он подтвердил, что доля «китайцев» в такси растет.
«Конечно, доля «китайцев» растет, так как выбор сегодня не такой большой, он ограничен из-за локализации такси. Водители ориентируются на закупки таксопарками тех или иных машин, ориентируются друг на друга, чтобы выбрать для работы конкретную модель машины. Есть автомобили, которые просто не могут использоваться для длительных поездок, машина может круто смотреться, быть в целом надежной, но после нескольких часов за рулем водитель выходит скрюченным. Такую машину никто не возьмет. В принципе в такси машина подтверждает свой статус, Hyundai и Kia стали популярны после массового использования в такси. Посмотрим, что будет дальше», - добавил собеседник НСН.
Если раньше автомобили в таксопарках заменяли каждые 3-4 года, то теперь в отдельных регионах можно встретить машины, которым 7-8 лет, заявил в беседе с НСН советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.
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