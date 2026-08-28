Директор Булгаковского дома рассказала, как театр судится с «пасквильным» соседом
Еще рано просить материальной помощи у коллег по цеху, сообщила в пресс-центре НСН Наталья Склярова.
Театральное сообщество активно помогает друг другу и даже предлагает собрать фонд для выплаты штрафа, Булгаковский дом не собирается платить гражданам за пасквили, а будет бороться, рассказала в пресс-центре НСН его директор Наталья Склярова.
Сосед по дому театра Булгаковский дом подал иск к музею, поскольку считает, что он незаконно удерживает два его личных предмета. Суд встал на сторону истца и присудил ему компенсацию в 11 миллионов рублей. Склярова объяснила, что ситуация совсем не такая однозначная.
«Гражданин пишет на нас пасквили. Он утверждает, что его проект реставрации музея и экспонат “Фагот” стоят 11 миллионов рублей, и якобы мы не отдаем это имущество. Суд пока встал на его сторону, но он сам не хочет забирать свои вещи. Они не представляют для нас никакой ценности и значимости, но он истребовал у нас эти деньги. Только благодаря тому, что есть команда юристов, помощь от театральных коллег, мы готовим сильную апелляцию. Нам еще рано собирать деньги на выплату, мы еще поборемся», — отметила она.
Ранее заслуженный артист РФ, первый заместитель художественного руководителя Театра кошек Куклачёва Дмитрий Куклачев назвал в пресс-центре НСН главный вызов для театра.
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