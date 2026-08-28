Глава «ГРАНД Театра» объяснил, почему на сцене нет арт-хаусных проектов

Репертуар площадок подстраивается под зрителя, заявил в пресс-центре НСН Денис Тагинцев.

Сегодня театры должны ориентироваться на массовый продукт и принимать коммерческие решения, чтобы выжить, рассказал в пресс-центре НСН генеральный продюсер и художественный руководитель независимого «ГРАНД Театра» Денис Тагинцев.

Московские театры постепенно возвращаются из отпуска и приступают к работе. Во многих стартовал новый сезон. Уже вернулись с каникул театр «Шалом», Театр Эстрады, Московский театр кукол и другие. Тагинцев назвал главную перемену для своего театра.

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«Нам нужны большие залы, чтобы делать что-то новое, собрать и окупить спектакль. Нашу компанию мы строили как бизнес-структуру, потому что без коммерческих решений театр бы не выжил. Чтобы существовать дальше, необходимо придерживаться правил рынка и бизнеса. У нас есть отдел продаж, где восемь руководителей, которые продают корпоративные постановки, и наши артисты туда приходят. Мы нацелены на зрителя. Как бы мы ни хотели делать арт-хаусные проекты, ориентация у нас на масс-маркет, потому что зрителю нужно другое», — подсчитал он.

Ранее основатель и художественный руководитель независимого московского театра «Циники» Андрей Донцов назвал в пресс-центре НСН «прожиточный минимум» для театра.

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ФОТО: ТАСС / Пресс-служба телеканала "Россия"
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