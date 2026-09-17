«Перемены перед войной?»: К чему приведет крупнейшая трансформация НАТО
На фоне глубокой трансформации НАТО на Западе все чаще звучат непубличные заявления о том, что альянс устроил бы корейский сценарий в российско-украинском конфликте, полагают эксперты.
Переход Североатлантического альянса к концепции «НАТО 3.0» будет наиболее масштабной трансформацией блока за последнее поколение. Об этом на мероприятии британского фонда Ditchley Foundation заявил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает Reuters.
Он призвал страны-члены альянса наращивать инвестиции в системы противовоздушной обороны и дальнобойные высокоточные вооружения. По его словам, блок объявил о закупках вооружения более чем на $50 млрд на саммите в Анкаре в июле.
Отмечается, что члены НАТО намерены увеличить к 2035 году расходы на оборону до 5% ВВП. Рютте добавил, что уже сейчас Канада и европейские страны блока тратят на оборону порядка 4% ВВП.
ВОЙНЕ С РОССИЕЙ БЫТЬ?
Все более явным становится тот факт, что подобные разговоры ведутся на фоне подготовки НАТО к войне с Россией. Такой точки зрения, в частности, придерживается руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Альянс планирует к 2030 году перевести долгое противостояние с Россией в открытое вооруженное столкновение, заявила она в ходе заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, передают «Вести».
«В Европе не скрывают: модернизация сети аэропортов, логистики, железнодорожных переправ, мостов и вплетение их в сеть так называемого “военного Шенгена” подчинены долгосрочному военному противостоянию с Россией», — заявила она.
Жданова также добавила, что европейские члены НАТО затягивают боевые действия на Украине и усиливают тем временем военную активность у российских границ. Так, на восточном фланге блока упрощаются юридические барьеры для ускоренного переброса войск, формируются органы управления, строятся склады вооружений и развертываются новые бригадные соединения.
КОНЦОВКА ПО-КОРЕЙСКИ
К слову, говоря о конфликте на Украине, западные политики были не против, если бы противостояние между Москвой и Киевом завершилось по «корейскому сценарию», который подразумевает окончание активных боевых действий и закрепление линии разделения сторон без окончательного политического урегулирования конфликта. По крайней мере, такие мнения звучат в непубличных разговорах, однако открыто озвучивать эту позицию на Западе не готовы. Об этом заявил основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб в интервью российским пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову) - они рассказали об этом ведущему RT Рику Санчесу.
Также Вован и Лексус поведали о беседе с экс-лидером США Джорджем Бушем–младшим. Бывший глава государства признался, что его отец Джордж Буш–старший, чье президентство пришлось на 1989–1993 годы, обещал России не расширять НАТО на восток. Однако Буш–младший не захотел развивать эту тему.
«Он сказал: “Да, это правда, но это было в прошлом. Давайте забудем об этом. Давайте подумаем о завтрашнем дне”», — заявили Кузнецов и Столяров.
Кроме того, пранкеры беседовали с умершим в 2023 году бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером, который в ходе разговора с ними связал перспективы членства Украины в НАТО с решениями Бильдербергского клуба — ежегодной закрытой конференции представителей политических, деловых и экспертных кругов.
ТРАМП: «КОНЕЦ БЛИЗОК»
В очередной раз заверил в «очень скором» окончании конфликта на Украине президент ШСА Дональд Трамп в ходе выступления на митинге в штате Северная Каролина, сообщают РИА Новости.
По его словам, урегулирование российско-украинского противостояния может случиться в ближайшее время, Вашингтон якобы делает для этого все возможное.
Вместе с тем Трамп признался, что украинский конфликт — самый сложный из тех, урегулированием которых он занимался. Также, по его словам, сложившаяся ситуация провоцирует рост цен на дизельное топливо.
Также президент США на днях заявлял в соцсетях, что Украина согласилась не наносить удары по российскому энергетическому комплексу, а «Россия согласилась сделать то же самое». Но как бы там ни было, даже такая договоренность не помешала бы России уничтожать мосты, бить по портам и логистическим объектам Украины. Об этом в интервью НСН заявил председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке соотечественников Владимир Рогов.
«С точки зрения военных действий сейчас наиболее эффективен с нашей стороны вынос вражеской логистики. Конкретно я это вижу по Запорожскому фронту, например, тот же Орехов освобождается именно благодаря тому, что наконец-то перебиты мосты и основные пути, по которым шла переброска оружия, боеприпасов и живой силы противника. Мы видим успехи на Черном море, когда, по сути, закрыли возможности переброски всего необходимого через Одессу и другие черноморские порты. Мы видим удары на Западной Украине, в Галиции, чего не было на протяжении всего конфликта. В принципе, если, взяв паузу в ударах по энергетике, усилить удары по логистике и по транспортным артериям врага, то, я думаю, эффект будет не меньше, а возможно и больше», — сказал Рогов.
Да и веры словам Трампа нет никакой, добавил собеседник НСН.
«Заявления Трампа часто не соответствуют действительности, поэтому не знаю, в курсе ли вообще в Москве и Киеве о данной договоренности. Здесь еще вопрос в сроках — на день это, на месяц или на год? Сегодня в этом противостоянии Россия, мягко говоря, эффективнее. Грядущая зима для Зеленского смерти подобна, он это четко понимает. Получив жесткий ответ, он взвыл о перемирии, договоренностях и так далее. Когда Зеленский об этом говорит, значит дела у него совсем плохи, а не потому, что он начал думать о мире. Поэтому пока заявление Трампа вызывает у меня больше сомнений и скепсис. Думаю, в ближайшем будущем мы услышим нашу официальную версию. У Трампа же каждый день "отличные переговоры", "замечательные договоренности" и "лучшие условия"», —подчеркнул он.
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