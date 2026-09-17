Переход Североатлантического альянса к концепции «НАТО 3.0» будет наиболее масштабной трансформацией блока за последнее поколение. Об этом на мероприятии британского фонда Ditchley Foundation заявил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает Reuters.

Он призвал страны-члены альянса наращивать инвестиции в системы противовоздушной обороны и дальнобойные высокоточные вооружения. По его словам, блок объявил о закупках вооружения более чем на $50 млрд на саммите в Анкаре в июле.

Отмечается, что члены НАТО намерены увеличить к 2035 году расходы на оборону до 5% ВВП. Рютте добавил, что уже сейчас Канада и европейские страны блока тратят на оборону порядка 4% ВВП.

ВОЙНЕ С РОССИЕЙ БЫТЬ?

Все более явным становится тот факт, что подобные разговоры ведутся на фоне подготовки НАТО к войне с Россией. Такой точки зрения, в частности, придерживается руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Альянс планирует к 2030 году перевести долгое противостояние с Россией в открытое вооруженное столкновение, заявила она в ходе заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, передают «Вести».