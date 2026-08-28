Зал на 600 мест появится на северо-западе Москвы уже в апреле, а стоимость работ по оформлению и оснащению зала превысит 100 миллионов рублей, рассказал в пресс-центре НСН генеральный продюсер и художественный руководитель независимого «ГРАНД Театра» Денис Тагинцев.



Московские театры постепенно возвращаются из отпуска и приступают к работе. Во многих стартовал новый сезон. Уже вернулись с каникул театр «Шалом», Театр Эстрады, Московский театр кукол и другие. Тагинцев отметил, что у московских зрителей появится новая точка притяжения уже совсем скоро.