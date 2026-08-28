В Москве появится новая театральная площадка на 600 мест

Застройщик уже выделил просторное помещение в новом квартале, заявил в пресс-центре НСН Денис Тагинцев.

Зал на 600 мест появится на северо-западе Москвы уже в апреле, а стоимость работ по оформлению и оснащению зала превысит 100 миллионов рублей, рассказал в пресс-центре НСН генеральный продюсер и художественный руководитель независимого «ГРАНД Театра» Денис Тагинцев.

Московские театры постепенно возвращаются из отпуска и приступают к работе. Во многих стартовал новый сезон. Уже вернулись с каникул театр «Шалом», Театр Эстрады, Московский театр кукол и другие. Тагинцев отметил, что у московских зрителей появится новая точка притяжения уже совсем скоро.

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«В апреле у нас откроется своя площадка на улице Расплетина. Я поверил в Деда Мороза: застройщик строит дом и готовит театральный центр для жителей, мы уже подписали контракт, что на десятилетие занимаем этот зал на 600 мест. Поэтому сейчас мы ищем инвестиции для ремонта и полного оснащения, тут необходимо не меньше 100 миллионов рублей. Это необходимые траты: в Москве большая проблема с площадками - мы поработали везде, но каждый раз есть какие-то камни преткновения, сумасшедшие ценники на аренду, которые занимали 40% от кассы всего спектакля», — указал он.

Ранее Тагинцев объяснил в пресс-центре НСН, почему на сцене нет арт-хаусных проектов.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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