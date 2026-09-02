Михаил Ефремов пока отказался от возвращения в кино и решил сосредоточиться на театральной работе, сообщает kp.ru. По данным издания, предложения о съёмках Ефремову поступают, однако сейчас он их не принимает. Григорьев порассуждал о том, почему актёр дистанцируется от привычного кинообраза.

«Все его роли в кино связаны с его разухабистым образом. Видимо, он не хочет к нему возвращаться, поэтому выбирает какие‑то камерные площадки и роли, которые не напоминают о его хулиганском прошлом. Он — немолодой мальчик, бесконечной карьеры у актёра не бывает. Не знаю, в какой он форме вообще сейчас. С кино бы не затягивать, а то ему останутся только роли дедушек. "Мастерскую 12" он выбрал, потому что это связано с Михалковым, их дружба длится уже много лет. Ефремов чувствует себя там защищённым, и, самое главное, он обеспечен работой. Надо отдать должное Михалкову — как бы кто к нему ни относился, он протянул руку помощи Ефремову. Это интересный момент, это человеческий поступок. Не знаю, взял Ефремова еще хоть кто‑то», — сказал собеседник НСН.

Ранее директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок заявил, что Михаил Ефремов, решивший вернуться на сцену после отбывания наказания, проявил мужество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

