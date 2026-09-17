Конгресс США принял законопроект об «адских санкциях» против России
Палата представителей США приняла проект закона об «адских санкциях» против России, ранее одобренный Сенатом, сообщает ТАСС.
Документ поддержали 262 члена Палаты представителей. Против высказались 159 законодателей. Таким образом, законопроект принят полным составом Конгресса. Теперь он должен поступить на подпись президенту США Дональду Трампу.
Reuters сообщает, что глава государства подпишет документ. Если это произойдет, то Белый дом сможет вводить дополнительные антироссийские санкции против российских чиновников, банков и «теневого флота». Кроме того, США смогут вводить 100-процентные пошлины в отношении ключевых покупателей российских энергоресурсов.
Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп задумал изменить проект закона об «адских санкциях» против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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