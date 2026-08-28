В МосИТИ выступили против снижения возраста приема в театральные вузы
Абсолютно незачем снижать возраст поступления в театральный вуз до 14 лет, заявил НСН Дмитрий Томилин.
В театре очень мало ролей, требующих актеров юного возраста, основной возраст всех персонажей 30-40 лет. Об этом НСН рассказал профессор, ректор МосИТИ им. Кобзона Дмитрий Томилин.
Кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН призвал снизить возраст поступления в театральные вузы до 14 лет, а также сделать театральное образование не высшим, а средним. По его словам, если 17-летняя девушка поступает в театральный вуз, то оканчивает его в 21 год, а в театре становится на ноги к 23-м годам. Таким образом, Джульетту ей уже будет сыграть сложно. Томилин не согласился с этим.
«Не надо снижать возраст поступления. Просто девушки стараются быстрее окончить школу и поступить в институт в 16 лет, а не в 17-18, чтобы иметь там какую-то конкурентную возможность играть юный возраст. Но в театре очень мало ролей, которые связаны с младенческим возрастом, скажем так. Основные роли — это 30-40 лет, поэтому снижать ничего не надо», — рассказал он.
При этом член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев сказал НСН, что сейчас многие снимаются в кино уже в 12-13 лет, из-за чего таким юным актерам просто «сносит голову». Томилин раскрыл, что «звездная болезнь» не связана с тем, снимается ли человек в кино, или играет в региональном или столичном театре.
«Это все зависит от воспитания, от того, что прививали человеку в семье. Ну, и от количества денег, от вседозволенности, от окружения — как оно тебя воспринимает. «Звездная болезнь» на то и болезнь, что ей болеют», — подытожил собеседник НСН.
Ранее худрук Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков в социальных сетях заявил, что сегодня количество вузов и их выпускников несоизмеримо больше потребностей театров и киноиндустрии, в связи с чем призвал оставить в России лишь шесть-семь театральных институтов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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