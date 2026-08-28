В театре очень мало ролей, требующих актеров юного возраста, основной возраст всех персонажей 30-40 лет. Об этом НСН рассказал профессор, ректор МосИТИ им. Кобзона Дмитрий Томилин.

Кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН призвал снизить возраст поступления в театральные вузы до 14 лет, а также сделать театральное образование не высшим, а средним. По его словам, если 17-летняя девушка поступает в театральный вуз, то оканчивает его в 21 год, а в театре становится на ноги к 23-м годам. Таким образом, Джульетту ей уже будет сыграть сложно. Томилин не согласился с этим.

«Не надо снижать возраст поступления. Просто девушки стараются быстрее окончить школу и поступить в институт в 16 лет, а не в 17-18, чтобы иметь там какую-то конкурентную возможность играть юный возраст. Но в театре очень мало ролей, которые связаны с младенческим возрастом, скажем так. Основные роли — это 30-40 лет, поэтому снижать ничего не надо», — рассказал он.